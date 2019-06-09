خليجي يقتحم منزل حبيبته ويرفض الخروج منه

المصدر: دبي-رامي عايش

كشفت النيابة العامة امام الهيئة القضائية في محكمة الجنايات في دبي اليوم، عن اقتحام شاب خليجي عمره 24 عاما، منزل فتاة بالقوة، واصراره على عدم مغادرته، مدعيا انه يرغب في الزواج منها.

وأحالت النيابة العامة المتهم الذي يحمل رتبة عسكرية، إلى القضاء، بتهمة مقاومة عنصرين شرطيين، والاعتداء عليهما اثناء أدائهما مهام عملهما بضبطه لانتهاكه حرمة ملك الغير وهي المبلغة نفسها التي قال انه يرغب الزواج منها.

وشهد أحد المجني عليهما في التحقيقات، بورود بلاغ من غرفة العمليات عن واقعة انتهاك حرمة ملك الغير، وبانتقاله مع المجني عليه الثاني، إلى مكان البلاغ، شاهدا المبلغة خارج المنزل، فأخبرتْهما بتواجد المتهم داخل منزلها.

وأضاف "بعد السماح لنا بالدخول، شاهدنا المتهم في الطابق الثاني، وطلبنا من الخروج إلا انه رفض، وأصر على البقاء، ثم حاولنا ضبطه تمهيدا لإخراجه، لكنه قاومنا واعتدى علينا بيديه، لكننا تمكنا في النهاية من ضبطه ونقله إلى دورية الشرطة".