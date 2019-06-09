تعرض سكان أحد المجمعات السكنية بعجمان لحمى ونزلات معوية بسبب تلوث المياه

المصدر: البيان الالكتروني

صرح المهندس حميد المعلا ، مدير إدارة الصحة والسلامة بالإنابة بدائرة البلدية والتخطيط بعجمان انه بعد تلقي اتصال من أحد المستشفيات في الإمارة عن وجود حالات نزلات معوية (تقيؤ وإسهال)، عقد فريق إدارة الأزمات والطوارئ المحلي برئاسة اللواء سلطان بن عبدالله النعيمي قائد عام شرطة عجمان اجتماعا طارئا لمناقشة تفاصيل الحادثة والوقوف على أسبابها واتخاذ الإجراءات اللازمة لحلها.

وذكر انه تبين أن الأشخاص الذين تعرضوا للنزلات يقطنون في أحد المجمعات السكنية، وبالتواصل مع المنطقة في عجمان الطبية تبين أن 190 حالة راجعت المستشفيات جميع الحالات تم علاجها وغادرت المستشفى ما عدا 7حالات تعرضت لارتفاع في الحرارة ولازالت موجودة في المستشفيات وحالاتها مستقرة، وسوف تغادر المستشفيات اليوم بإذن الله.

بدورها اتجهت دائرة البلدية والتخطيط للبناية وتبين بشكل مبدئي وجود تلوث في الخزان وتم أخذ عينات وإرسالها للمختبرات المعنية لتحديد سبب التلوث بالتنسيق مع إدارة الأبراج.

وتم تفريغ الخزانات كلها الارضية والعلوية وتنظيفها وتعقيمها وسيتم إرجاع المياه بعد التأكد من سلامتها واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية وستظهر نتائج التحليل النهائية خلال الأسبوع الجاري.

وبالتنسيق مع المنطقة الطبية في الإمارة تم التأكيد على أن جميع الحالات بسيطة وتم التأكد من علاج الحالات الواردة ومغادرتها المستشفيات.

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