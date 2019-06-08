وفاة متسلق جبال بريطاني وإصابة 3 آخرين في المنيعي برأس الخيمة

المصدر: أبوظبي - البيان

توفي متسلق جبال بريطاني وأصيب 3 آخرون «من نفس الجنسية»، أمس في منطقة جبلية في منطقة المنيعي برأس الخيمة خلال ممارستهم هواياتهم بالتسلق.

وأكد المركز الوطني للبحث والإنقاذ أن مصاباً توفي في موقع الحدث قبل وصول الطائرة، فيما جرى نقل مصابين اثنين بالإضافة إلى الجثة بطائرة البحث والإنقاذ، فيما نقل المصاب الثالث عن طريق سيارة الإسعاف الوطني إلى مستشفى الفجيرة.

وأجرى المركز مهمة الإنقاذ والإخلاء الطبي للمصابين بعد تلقي البلاغ من الإسعاف الوطني، وعليه تم إعطاء طائرة البحث والإنقاذ التابعة للمركز الوطني للبحث والإنقاذ أمر الإقلاع وتمرير الإحداثيات للطيار، ليتمكن من الوصول للمتسلقين .