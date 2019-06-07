وفاة 15 راكباً وإصابة 5 في حادث مروري بليغ بدبي

المصدر: Ⅶ دبي ـ عماد عبد الحميد

أعلنت القيادة العامة لشرطة دبي، وفاة 15 راكباً من جنسيات مختلفة وإصابة 5 أشخاص آخرين بإصابات بليغة إثر حادث مروري بليغ لباص مواصلات على متنه 31 راكباً يحمل لوحة أرقام سلطنة عمان على شارع الشيخ محمد بن زايد وتحديداً (مخرج الراشدية) إلى محطة المترو.

وأفادت شرطة دبي عبر حسابها في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، بأن الحادث وقع في تمام الساعة 5:40 من مساء أمس، مشيرة إلى أنه ‏نتج عن اصطدام الباص السياحي بلوحة إرشادية على المخرج.

ولفتت إلى أنه تم نقل الجثث والمصابين إلى الجهات المختصة، ولا يزال التحقيق جارياً عن سبب وقوع الحادث المؤسف.

من جهته، أكد معالي حميد محمد القطامي مدير عام هيئة الصحة في دبي، أن مستشفى راشد أعلن حالة الطوارئ القصوى فور الإبلاغ عن الحادث، وتم استدعاء جميع الأطباء والممرضين والكوادر الفنية للوقوف على أهبة الاستعداد للتعامل مع الحالات.

كما أكد استعداد الهيئة بكوادرها وطواقمها التمريضية والفنية للتعامل مع مثل هذه الحالات الطارئة.

ورفع معاليه خالص عزائه ومواساته لأسر ضحايا الحادث، داعياً جميع السائقين إلى توخي الحيطة والحذر والالتزام بتعليمات وإرشادات المرور لتلافي وقوع مثل هذه الحوادث المأساوية.