وفاة ثلاثة أطفال ومربيتهم بحادث تصادم في أبوظبي

المصدر: البيان الإلكتروني

توفي ثلاثة أطفال إماراتيين ومربيتهم إثر حادث تصادم مؤسف وقع أول أيام عيد الفطر المبارك بمنطقة الفلاح بأبوظبي، كما أصيبت في الحادث والدتهم بإصابة بليغة.

وأعرب المقدم عبدالله السويدي نائب مدير ادارة المناطق الخارجية بمديرية المرور والدوريات في شرطة أبوظبي عن أسفه لوقوع الحادث الذي راح ضحيته ثلاثة أطفال " طفل 15 عاما " وشقيقتيه " 12 و 11" عاما ومربيتهم، مشيراً إلى أنه وفور تلقي البلاغ تحركت دوريات المرور ومركبات الاسعاف والانقاذ لتخطيط الحادث وإجراء اللازم، وفق ما نشرته شرطة أبوظبي.

وأشار إلى أن التحقيقات الأولية أوضحت أن السبب الرئيسي للحادث المؤسف هو عدم الالمام بالقيادة بسبب قيادة السائقة (والدتهم) المركبة بدون رخصة قيادة، والقيادة بسرعة زائدة عن الحد المقرر للطريق مما أدى الى انحراف المركبة وصدم عمود إنارة على الرصيف المؤدى لتدهور المركبة ، مشدداً على خطورة القيادة بدون رخصة قيادة ، وما يترتب عليه من نتائج مأساوية.

ودعا قائدي المركبات الى الالتزام بقانون السير والمرور وزيادة الانتباه وخفض السرعات وعدم الانشغال بغير الطريق وربط حزام الأمان.