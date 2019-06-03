وفاة شخص إثر سقوط مركبتين غير مرخصتين بالبحر في الشارقة

المصدر: الشارقة -البيان

توفي شخص إثر سقوط سيارتين في بحيرة الخان بالشارقة .

ونجحت فرق من إدارة العمليات المركزية بالقيادة العامة لشرطة الشارقة في انتشال سيارتين تعرضتا للغرق ببحيرة الخان بالشارقة .

كما تم إخراج جثة سائق وجدت محشورة داخل أحدى المركبتين والتي تبين انها لسائق السيارة المتسببة بالحادث.

وفي التفاصيل قالت شرطة الشارقة إنه ورد بلاغ إلى غرفة العمليات المركزية بشرطة الشارقة في الحادية عشرة وأربعة وعشرين دقيقة مساء الأحد يفيد بسقوط مركبتين ببحيرة الخان بالمنطقة المواجهة لمجمع محاكم الشارقة حيث انتقلت الفرق المختصة الى موقع الحادث وباشرت عملياتها في انتشال المركبتين الغارقتين ، واللتين تبين انهما غير مرخصتين.

وبحسب " شرطة الشارقة " فإن فرق من إدارة العمليات المركزية بالقيادة العامة لشرطة الشارقة تضم وحدات الانقاذ البحري ودوريات الإنجاد والتحقيق المروري بمركز شرطة البحيرة ، تمكنت وبعد جهود مكثفة وخلال زمن قياسي من انتشال المركبتين .

وبينما تتابع شرطة الشارقة تحقيقاتها لكشف المزيد من ملابسات الحادث فقد حذرت من إيقاف المركبات على ارصفة البحر او المواقع الساحلية بصورة تعرضها لخطر السقوط في البحر وتوخي الحيطة والحذر عند تحريك المركبات وقيادتها في هذه المواقع تفاديا لمثل هذه الحوادث والنتائج المؤسفة التي يمكن أن تترتب عليها.