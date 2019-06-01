وفاة طفل وإصابة 3 من أسرة واحدة بحريق منزل في بني ياس

المصدر: البيان الالكتروني

أفادت الإدارة العامة للدفاع المدني في أبوظبي بوفاة طفل عمرة 8 أشهر وإصابة 3 أشخاص صنفت بالبسيطة نتيجة استنشاقهم لدخان حريق شب في منزلهم في منطقة بني ياس شرق 13 بأبوظبي.

وأوضحت أن التحقيقات ما زالت جارية لمعرفة ملابسات وأسباب الحريق، ودعت إلى ضرورة الالتزام باشتراطات الوقاية والسلامة والتأكد من صيانة معدات إطفاء الحريق اليدوية والمتنقلة.

وطالبت بعدم التجمهر في أماكن الحوادث والحرائق حيث يشكل خطورة على حياتهم ويعد سلوكاً غير حضارياً قد يعيق جهود فرق الاطفاء والإنقاذ ، ويشغلهم عن أداء مهامهم الأساسية، ويعرقل وصول سيارات الدفاع المدني والإسعاف لموقع الحادث.

وكان مركز القيادة والتحكم في إدارة العمليات بقطاع العمليات المركزية بشرطة أبوظبي تلقى بلاغاً بشأن الحريق، وعلى الفور تحركت فرق الدفاع المدني والإنقاذ من مناطق الاختصاص، وسيارات الإسعاف، ودوريات الشرطة المختصة إلى موقع الحريق وتعاملت معه على وجه السرعة.