السيطرة على حريق مركبة في عجمان

المصدر: عجمان :"البيان"

سيطرت فرقة إطفاء من الإدارة العامة للدفاع المدني بعجمان، على حادث حريق مركبة في منطقة الجرف 2، من دون تسجيل إصابات بشرية.

وأفاد الرائد مروان يوسف الشامسي ضابط مركز الإدارة إن المنصة الدفاع المدني في شرطة عجمان تلقت بلاغاً في تمام الساعة 1:40 يفيد باحتراق مركبة في منطقة الجرف 2 وعلى ضوء البلاغ وصلت مركبات الدفاع المدني والإسعاف الوطني خلال ثلاث دقائق من وقت البلاغ وباشرت الفرقة بمكافحة الحريق والسيطرة عليه واخماده بواسطة الماء، مشيراً إلى أنه بعد الانتهاء من المهمة، تم تسليم موقع الحادث للجهة المختصة للاستكمال بقية الإجراءات اللازمة.

وناشد الرائد الشامسي أصحاب المركبات، تنفيذ صيانة المركبات من قبل فني مختص، والاحتفاظ بمطفأة الحريق وحقيبة الإسعافات الأولية في المركبات والتدرب على كيفية استخدامهما.