معاقبة عربية ابتزت حبيبها وهددته بصور وتسجيل غرامي

المصدر: دبي-رامي عايش

عاقبت الهيئة القضائية في محكمة الجنايات في دبي اليوم امرأة عربية بالحبس 3 شهور والابعاد عن الدولة، لإدانتها بتهديد وابتزاز رب أسرة خليجي.

وتبين من واقع التحقيقات في هذه القضية، أن المرأة هددت المجني عليه بفضحه وإبلاغ والدته وزوجته وأشقائه وأصدقائه حول علاقته بها، إذا تخلى عنها أو قطع علاقة الحب التي جمعتهما، مستغلة حيازتها صوراً تجمعهما سويا في مناسبات مختلفة، وتسجيل فيديو التقطته لهما وهما في وضع غرامي في دولة أوروبية، حيث ان المذكور تشارك معها علاقةَ صداقة تطورت إلى حبٍّ، ووعدها بالارتباط بها إذا تركت العمل في مهنتها وهي الرقص.

وتشير التفاصيل أيضاً إلى أن المجني عليه وهو موظف تعرف على المرأة - وهي مطلقة ولها ولد وبنت في موطنها- قبل نحو عامين من تاريخ الواقعة، وربطتهما علاقة صداقة توطدت بمرور الوقت من خلال المحادثات الهاتفية والالتقاء على وجبات طعام بمطاعم مختلفة وكان في حينه يسلمها مبالغ مالية من باب المساعدة، وقد أسر لها في لحظات الصفاء وأوقات السمر عن مكان عمله وعن أسماء كل من والدته، وزوجته وابنته وأشقائه وشقيقاته .

وذات يوم عرض الموظف على "صديقته" الزواج فوافقت، لكنه اشترط عليها ترك مهنتها كراقصة، والامتناع عن احتساء المشروبات الكحولية، فوافقت هي الأخرى، إلا أنه اكتشف أنها لم تنصع لأمره، فخيرها بينه وبين ما نهاها عنه، فوعدته بتنفيذ ما طلبه منها، إلا أنها أخلفت، فما كان منه إلا أن عزم في مطلع شهر مايو من عام 2018م على قطع علاقته بها عندما سافرت لبلدها، واستصدر رقم هاتف جديد لم يخبرها به، بيد انه تفاجأ بورود عدة اتصالات له من بعض أصدقائه يخبرونه بأن المتهمة تواصلت معهم للسؤال عنه، عندها أعاد وضع الشريحة التي تعرف رقمها في هاتفه، فتواصلت معه وعاتبته على غلق هاتفه وطلبت مساعدته فحوّل لها 5500 درهم ومن ثم أعاد إغلاق هاتفه المتحرك.

ابتزاز وتهديد

وبالرغم من ان الموظف أغلق هاتفه، الا انه لم يغلق باب الشر الذي فتحته المرأة عليه، إذ تفاجأ بها تتصل على رقمه الجديد ، وراحت تهدده وتبتزه لإرغامه على إعادة علاقته بها، وفي حال امتنع فعليه دفع مبالغ مالية لها بإجمالي 140 الف درهم، و 4500 درهم شهرياً وإلا ستكشف لوالدته وزوجته وأشقائه وأصدقائه سر العلاقة الرابطة بينهما وتفضحه بإرسال صور تجمعهما سوياً في مناسبات مختلفة، حتى انها أرسلت له مقطعين مرئيين التقطتهما لهما معاً وهما يتبادلان القبل في دولة أوروبية ، عندها أيقن بأنها جادة في تهديدها، لاسيما وأنها تمكنت من معرفة رقم هاتفه الجديد بعدما تواصلت هاتفياً مع زوجته التي سبق وان حصلت على رقمها عندما نسخت جميع الأرقام الخاصة به حتى تستخدمها لأغراضها الدنيئة، التي توقف اثرها بعدما ابلغ المجني عليه السلطات الأمنية عنها.