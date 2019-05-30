15 و10 سنوات سجناً لملفقي تهمة تعاطي المخدرات

المصدر: البيان الالكتروني

حكمت هيئة محكمة الجنايات في دائرة محاكم رأس الخيمة، على خليجي بـ 15 عاماً سجناً، وثلاثة آخرين (خليجيين وآسيوي) بعشر سنوات سجناً، لإدانتهم بنقل مادة الكريستال المخدرة وحيازتها وإحرازها لاختلاق دليل اتهام ضد ضحية بهدف حبسه وإبعاده عن الدولة.

وأقر المدان الخليجي بنقله مادة الكريستال المخدرة من إحدى العصابات في الشارقة بناء على طلب ابنة خالته "المدانة الثانية" لاختلاق دليل اتهام بحق المجني عليه، وهو أحد العاملين بشركتها، ويحمل جنسية دولة عربية بهدف توريطه ظلماً بتهمة التعاطي لحبسه وإبعاده عن الدولة.

كما تبين أن المدانة الثانية في القضية وزوجها المدان الثالث، نسقا مع المدان الأول لإحضار مادة مخدرة، بحكم عمله كمخبر مع رجال مكافحة المخدرات وعلمه بمصادر تواجد المواد المخدرة، حيث وجّهت، بعد توفير مادة الكريستال المخدرة، المدان الرابع الذي يعمل لديها، بوضع المادة المخدرة في مكتب المجني عليه، لكنه فشل في العملية ليتمها زوجها.

وأوضحت تفاصيل القضية، أن رجال مكافحة المخدرات أبدوا شكوكهم بالتهمة المنسوبة للمجني عليه، بسبب سلبية نتيجة فحص المختبر الجنائي، الذي أكد عدم تعاطيه أي مواد مخدرة.

وعند التحقيق في تفاصيل الواقعة، توصلت المحققون إلى وجود رابط قرابة بين صاحبة الشركة والمخبر الذي يعمل مع رجال مكافحة المخدرات، الذي اعترف بدور جميع أطراف القضية وحيثياتها، فوجهت لهم النيابة العامة تهمة نقل المواد المخدرة، وحيازتها، وإحرازها، بهدف اختلاق دليل اتهام، وأحالتهم إلى المحكمة التي قضت بالأحكام المذكورة.