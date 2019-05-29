اندلاع حريق بمركبة واحتراق 74 دراجة نارية في احدى الشبرات بالشارقة

المصدر: الشارقة -عصام الدين عوض

اندلع ظهر اليوم حريق في إحدى المركبات من نوع تويوتا يارس يقودها سائق باتجاه السوق المركزي في الشارقة وتم التعامل مع الحادث من قبل مركز الإدارة بالدفاع المدني ونتج عنه إصابة السائق بإصابات بسيطة تم نقله عن طريق الاسعاف الوطني إلى أحد المستشفيات بالشارقة ، وذلك بحسب المقدم راشد الدهماني رئيس قسم الإعلام والعلاقات العامة بالدفاع المدني الشارقة والذي أكد أنه ورد بلاغ إلى غرفة العمليات بالشارقة يفيد بوقوع الحريق.

وقال رئيس قسم العلاقات العامة انه وقع حادث حريق آخر في احدى الشبرات بمنطقة البداير عند الواحدة والنصف من ظهر اليوم وبداخله دراجات نارية 'وتم التعامل معه من قبل مركز المدام ، مبينا أن الحريق نتج عنه احتراق 74 دراجة نارية من مختلف الأنواع ' وتم تبريد الحادث عن الثانية والنصف ظهرا ومن ثم تسليمه إلى الجهات المختصة.