جموع غفيرة تشيع الطفل ضحية المبيدات في الشارقة

المصدر: البيان الإلكتروني

شيعت جموع غفيرة من الشارقة في جو خيم عليه الحزن الطفل خزيمة شفيع الله نيازي (10 ) سنوات إلى مثواه الأخير.

وراح الطفل ضحيةً للمبيدات الحشرية حيث توفي متأثراً باستنشاقه مادة فوسفيد الألمونيوم المحظورة والتي استخدمها الجار الذي يقطن بجوار الشقة التي تسكن فيها أسرة الطفل المتوفى، بعد أن تسربت لهم من خلال فتحات التكييف، في حين أصيبت شقيقته التوأم وأمه ووالده بحالات اختناق مختلفة، نتيجة استنشاقهم المادة السامة ذاتها.