حبس خياط 6 شهور لاعتدائه على براءة طفلة في بقالة

المصدر: بي - رامي عايش

أصدرت محكمة الجنايات في دبي اليوم حكما بحبس خياط عربي مدة ستة أشهر مع عقوبة الإبعاد لإدانته بالاعتداء على براءة طفلة أسيوية عمرها 11 سنة داخل محل للبقالة، مستغلا خلوه من الزبائن ليقوم بفعلته.

وتفيد التحقيقات أن زوجة عم الطفلة هي التي أمسكت بطرف الخيط الأول للجريمة، عندما دخلت إلى غرفة المجني عليها ووجدتها تبكي وفي حالة نفسية سيئة، ولما سألتها عن ظروفها، أجابتها بأن المدان المذكور اعتدى على براءتها، وهو ما أكدته كاميرات المراقبة لدى مراجعتها في هذا الخصوص.

وذكرت زوجة عم الطفلة في تحقيقات النيابية أنها سارعت إلى إبلاغ والد المجني عليها بواقعة هتك العرض، والذي بدوره أبلغ الشرطة التي القت القبض على الفاعل .