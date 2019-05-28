محاكمة 5 آسيويين استغلوا قاصرات من موطنهم في الرذيلة

المصدر: دبي-رامي عايش

كشفت النيابة العامة أمام محكمة الجنايات في دبي اليوم عن جريمة استخدام 5 آسيويين 4 قاصرات من موطنهم في إمتاع زبائن المقهى الذي يمتلكه أحدهم في فندق، بعد استغلال ضعفهن وحاجتهن للمال.

وأوردت النيابة في أمر الإحالة، اعتراف المتهم الأول وهو صاحب المقهى، أنه كان يجلب القتيات من موطنه للعمل في الرقص في منشأته، وكذا ممارسة الرذيلة مع الزبائن، بعد الاتفاق معهن من خلال أحد الأشخاص هناك، مقابل راتب شهري قدره ألفا درهم.

وأقر المتهم أنه كان على علم بأن المجني عليهن قاصرات وسنهن دون 18 سنة، مدعيا إنه جلبهن بعد موافقة آهاليهن.

وأوضحت النيابة أن الشرطة القت القبض على المتهمين بمن فيهم صاحب المقهى، بمساعدة مصدر سري توجه في يوم الواقعة الى المقهى وطلب من المتهم الثاني أن يختلي بإحدى المجني عليهن، واختار واحدة منهن على وجه التحديد لأنها قاصر، خصوصا وأن صاحب المقهى يشغل في هذا العمل غير المشروع 20 راقصة منهن المجني عليهن الأربعة، وما إن دخل واياها إلى غرفة الفندق حتى داهمت الشرطة المكان، والقت القبض على الموجودين.