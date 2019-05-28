شرطة الشارقة تكشف ملابسات «ضحية المبيدات الحشرية السامة»

المصدر: الشارقة ـ البيان

أعربت القيادة العامة لشرطة الشارقة عن أسفها لوفاة طفل من الجنسية الآسيوية يبلغ من العمر 10 أعوام نتيجة استنشاقه مادة سامة استخدمت لمكافحة الحشرات في شقة مجاورة لمسكنه، وأهابت بأفراد المجتمع أخذ الحيطة والحذر عند استخدام المبيدات الحشرية لمدى خطورة سوء استخدامها الذي يؤدي إلى حدوث وفيات، داعية إلى ضرورة تحري الشركات المعتمدة والمرخصة من الجهات المختصة بالإمارة لمكافحة الحشرات.

تفاصيل

وقد تلقت غرفة العمليات المركزية بشرطة الشارقة بلاغاً من مستشفى القاسمي بالشارقة الجمعة الماضية الموافق 24 مايو الجاري، في 10 و30 د. صباحاً يفيد بوفاة طفل من الجنسية الآسيوية يبلغ من العمر 10 أعوام نتيجة استنشاقه مادة سامة تستخدم لمكافحة الحشرات، بينما أصيبت شقيقته التوأم وأمه ووالده بحالات اختناق نتيجة استنشاقهم نفس المادة السامة، وذلك بمنزلهم بإحدى المناطق بالإمارة.

وقال المقدم سعيد الشامسي مدير فرع التحقيق بمركز شرطة البحيرة الشامل: عند ورود البلاغ انتقل على الفور مدير مركز شرطة البحيرة الشامل العقيد أحمد الغروبتي، إلى جانب خبراء المختبر الجنائي، وعدد من المختصين ببلدية الشارقة، وتبين أن الشقة التي تجاور شقة الأسرة المصابة قد استخدمت مبيدات حشرية شديدة الخطورة،.

مؤكداً استقرار الحالة الصحية لأفراد الأسرة بعد زيارتهم بالمستشفى.من جانبه أفاد العميد أحمد حاجي السركال رئيس المختبر الجنائي بشرطة الشارقة، بأن الفحوص المخبرية التي أجريت على بعض العينات التي تم جمعها من المادة المستخدمة، التي عثر عليها داخل الشقة، تبين أنها مادة (فوسفيد الألمنيوم) المحظورة والممنوع استخدامها في المناطق السكنية.

والتي ينتج عنها (غاز الفوسفين)، الذي غالباً ما يتسرّب إلى الشقق المجاورة عبر فتحات التهوية، فيتسبب في حالات التسمم القاتلة.

وأشار إلى أنه عثر على 32 قرصاً موزعاً بداخل الشقة السكنية المجاورة للشقة التي تقطنها الأسرة، ما تسبب في حالة الوفاة والإصابات الأخرى الناتجة عن استنشاقه.

حيطة

وناشد العميد السركال أفراد المجتمع توخي الحذر عند استخدام المبيدات الحشرية بكافة أنواعها والتعامل مع الشركات المرخصة والمعتمدة من الجهات المختصة بالإمارة.

حيث يمكن التعرف عليها من خلال موقع البلدية أو الاتصال بالخط الساخن (993) الخاص ببلدية الشارقة، منوهاً بأنه عند الانتقال إلى موقع الحادث لوحظ وجود ملصقات صادرة عن البلدية تحذر من استخدام المبيدات غير المرخصة، والتي تمثل خطراً على صحة الأفراد، إلا أن العديد من قاطني الشقق لا يعيرون تلك التحذيرات أهمية، ما يتسبب في وقوع حوادث مشابهة، متمنياً السلامة للجميع.