السجن 5 سنوات والإبعاد لإمام مسجد اغتصب طفل 9 مرات

المصدر: عجمان - أسامة أحمد

قضت محكمة جنايات عجمان بالحكم بالسجن 5 سنوات والإبعاد من البلاد لآسيوي يبلغ من العمر 31 عاما، ويعمل إمام مسجد في منطقة الجرف 2 في عجمان لقيامه بالاعتداء على طفل عربي الجنسية يبلغ من العمر 12 عاما وذلك في غرفته قرب المسجد بعد استدراجه عقب أداء صلاة الجماعة في المسجد الذي يعمل فيه.

وتفيد حيثيات الواقعة من أقوال الشاكي والد الطفل المجني عليه في تحقيقات النيابة العامة أنه عند حضوره إلى مسكنه أبلغته زوجته بأن ابنه المجني عليه دائما يتأخر حينما يذهب إلى المسجد وحينما سألته عن سبب التأخير أخبرها بأن إمام المسجد الذي يصلي فيه يقوم بممارسة الرذيلة معه في مسكنه.

وذكر المجني عليه بأنه بعد الانتهاء من الصلاة قام بالسلام على الإمام وبعدها حضر إليه الإمام ومنحه مبلغ خمسة دراهم وقال له إذا رغبت بالمال تعال إلى منزلي حيث قام بالذهاب إليه حوالي تسعة مرات وفي كل مرة يقوم الإمام بالاعتداء عليه ويمارس الرذيلة معه.

وأثبت تقرير الطبيب الشرعي تعرض الطفل للاعتداء مرات عديدة وفي وقت معاصر لتاريخ الواقعة.