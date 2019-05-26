السجن 3 سنوات والإبعاد لرجل أعمال آسيوي اغتصب سكرتيرته

المصدر: عجمان - أسامة أحمد

قضت محكمة جنايات عجمان بالحكم على المتهم ( م ، س ، ش ) آسيوي الجنسية يبلغ من العمر 43 عاما، بالسجن 3 سنوات والإبعاد من الدولة بعد انتهاء فترة العقوبة وذلك بتهمة الخطف والاغتصاب للمجني عليها آسيوية الجنسية تبلغ من العمر23 عاما وذلك بعد حضورها إلى الدولة للعمل معه سكرتيرة في الشركة التي يملكها.

وتفيد وقائع القضية بأن المجني عليها قالت في تحقيقات النيابة العامة بأنها أثناء وجودها في وطنها أن أحد الأشخاص أخبرها بأن المتهم بحاجة إلى سكرتيرة تعمل معه في شركته في الإمارات، وسوف يعطيها راتباً مجزياً وعلى هذا الاساس تم اقناعها، وأرسلت صورتها الشخصية وصورة جوز سفرها إلى المتهم وقام بالفعل باستخراج تأشيرة عمل لها بوظيفة سكرتيرة وأرسل إليها تذكرة السفر.

وعند حضورها إلى الدولة قام باستقبالها في أحد المطارات ثم قام بنقلها إلى شقة في منطقة الجرف2 وأوضح لها بأن هذا سكن موظفي الشركة وأن هنالك امرأتان تقيمان في السكن نفسه حيث لازالت تعمل الشركة على تجهيزه وأن عليها السكن معه في غرفته إلى أن يكتمل تجهيز بقية المسكن والانتقال إلى غرفة أخرى. وسكنت المجني عليها معه بغرفته والتي تحتوي على سرير من طابقين وكانت هي على مدار 3 أيام تنام في الأعلى وهو في الأسفل. وفي يوم الحادثة أحضر لها عصيرا مخلوطا بالخمر وقدمه لها وشربته دون علمها إلا أنها بفعل الخمر شعرت بدوخة وفقدان للوعي ثم قام بالاعتداء عليها وعند خروجه من الشقة قامت بدفعه وهربت وفتحت بلاغا في الشرطة بالحادثة.

وأنكر المتهم في تحقيقات النيابة العامة وقوع الحادثة إلا أن تقرير الطبيب الشرعي أثبت واقعة الاعتداء الجنسي.