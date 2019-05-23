سطو بالأقنعة والسكاكين .. لتوفير نفقات السفر

المصدر: دبي ــ رامي عايش

أحالت النيابة العامة إلى الهيئة القضائية في محكمة الجنايات في دبي اليوم، عصابة افريقية مكونة من 5 اشخاص، سطت بالأقنعة والسكاكين على مركز صرافة في جبل علي، وسرقت منه عملات مختلفة تساوي قيمتها الاجمالية 183 ألف درهم، بعد ان تسببوا بترويع الموظفين والمراجعين جراء فعلهم الاجرامي، فيما دلت التحقيقات ان المتهمين نفذوا جريمتهم رغبة في توفير مبلغ لمتهم هارب من اجل السفر الى موطنه.

وبحسب تحقيقات النيابة العامة فإن خمسة أفارقة منهم زائران، سرقوا ليلا مع اخرين هاربين مستخدمين اقنعة ونظارات لإخفاء معالمهم وبواسطة سكاكين مالاً عبارة عملات نقدية مختلفة تبلغ قيمتها الاجمالية بالدرهم 183 ألف درهم، من مركز صرافة في مجمع دبي للاستثمار بعد ان تواطأوا واتفقوا على سرقته، فضلا عن مراقبتهم المكان اكثر من مرة والاجتماع فيما بينهم في شقة خارج دبي، ومن ثم جاؤوا الى مسرح الجريمة بسيارة، ودخلوا الى المركز ملثمين وحاملين سكاكين ، مما بث الرعب والخوف في انفس المتواجدين من مراجعين وموظفين كانوا آمنين.

وقالت النيابة العامة ان المتهمين تمكنوا بتلك الوسيلة القسرية وبالإكراه، من الاستيلاء على مبالغ نقدية مختلفة كانت في ادراج المحاسبة في ذلك المركز، ووضعها في حقيبة ظهر ومن ثم لاذوا بالفرار.

واعترف أحد المتهمين بعد إلقاء القبض عليهم، انه وقبل ثلاثة أسابيع من الواقعة، اتصل به متهم هارب، مقررا له انه بحاجة لنقود من اجل السفر الى موطنه الافريقي، فاتفقا على يسرقا أحد محلات الصرافة في دبي، ووقع اختيارهما على المحل قيد الدعوى، وعلى أثر ذلك تواصل "المتهم" الهارب مع أصدقائه من اجل غاية السرقة، وحضروا الى المكان لمعاينته والاتفاق على موعد وتوقيت وخطة سرقته.