صحة دبي تحيل تقرير روضة المعيني للنيابة العامة

المصدر: دبي - عماد عبد الحميد

قدمت هيئة الصحة في دبي تقرير اللجنة الفنية المكلفة بالتحقيق في موضوع الإماراتية روضة المعيني التي دخلت في غيبوبة إثر إجرائها عملية بسيطة لتصحيح انحراف بسيط في الأنف في الثالث والعشرين من ابريل الماضي إلى النيابة العامة التي ستتولى بدورها اتخاذ الإجراءات اللازمة.



وقال الدكتور مروان المُلا المدير التنفيذي لقطاع التنظيم الصحي في الهيئة إن اللجنة الفنية اطلعت على كافة الأمور المتعلقة بسير العملية والإجراءات التي تم اتخاذها في المركز وقدمت تقريرا شاملا ومفصلا للنيابة العامة. لافتا الى ان الهيئة كانت قد قامت بوقف طبيب الأنف والأذن والحنجرة (ص ح) وطبيب التخدير.