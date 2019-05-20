شرطة دبي تسجل ارتفاعاً في ضبطيات المخدرات في 2018

المصدر: دبي - سعيد الوشاحي

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أظهرت إحصاءات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بشرطة دبي عن تسجيل ارتفاع في مستوى عدد المخدرات المضبوطة في إمارة دبي مقارنة بالعام 2017، حيث أفضت جهود رجال التحريات إلى ضبط كميات كبيرة من المخدرات والأقراص المخدرة، كما نجحت الإدارة العامة في إغلاق وحجب 44 موقعاً إلكترونياً يروّج للمخدرات في العام 2018 مقارنة بإغلاق وحجب 59 موقعاً في العام 2017.

تعزيز الأمن

وقال العقيد خالد بن مويزة، نائب مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات: إن الإدارة العامة لمكافحة المخدرات تعمل بجهد كبير ومستمر بكل إداراتها وأقسامها، وبالتعاون مع القطاعات الأخرى من داخل شرطة دبي وخارجها، من أجل تحقيق الأهداف والتصدي لهذه الآفة الخطيرة والقبض على مهربي ومروجي المخدرات، حفاظاً على المجتمع والشباب، ولتعزيز الأمن والاستقرار في الإمارة والدولة.

وأوضح خلال مؤتمر صحفي عقد مؤخراً بإدارة الإعلام الأمني بحضور القائد العام لشرطة دبي اللواء عبدالله خليفة المري أن الإدارة حققت إنجازات وجهوداً جبارة في العام 2018، حيث بلغ عدد المخدرات المضبوطة في إمارة دبي 501 كيلوغرام في العام 2018، مقارنة بـ 340 كيلوغراماً في العام2017، وبلغ عدد المتهمين من متعاطين وتجاّر ومروّجين 2734 في العام 2018.

158 معلومة

وقال العقيد بن مويزة: إن القيادة العامة لشرطة دبي لا تدخر جهداً في مكافحة المخدرات دولياً أيضاً، إيماناً منها بأن قضية المخدرات قضية شائكة عابرة للحدود تستلزم تعاوناً دولياً لمكافحتها والقضاء عليها، موضحاً أنهم عملوا على إمداد دول مختلفة بـ 158 معلومة مهمة عام 2018، وهو ما ساعد على إلقاء القبض على 158 متهماً وضبط 1526 كيلوغراماً من المخدرات، وذلك مقارنة بـ 199 معلومة ساعدت في إلقاء القبض على 230 متهماً وضبط 4251 كيلوغراماً من المخدرات دولياً.