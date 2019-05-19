سرقة نصف مليون درهم ومجوهرات و 30 سبيكة ذهبية من فيلا

المصدر: دبي - رامي عايش

كشفت النيابة العامة امام محكمة الجنايات في دبي أمس عن "تورط" عصابة اسيوية من أربعة اشخاص بجرائم سرقة مجوهرات واموال ومقتنيات ثمينة من 3 فلل في منطقة نخلة جميرة، مشيرة الى ان المتهمين جاءوا الى الدولة بتأشيرات سياحية من اجل هذا النوع من الجرائم.

وذكرت النيابة العامة في التفاصيل، انها احالت المتهمين الى "الجنايات" عن قضية سرقة مبالغ وسبائك ذهبية وساعات ثمينة ومستندات رسمية احدى الفلل المذكورة والعائدة الى خمسينية كندية كانت خراج الدولة وقت تعرض فيلتها الى السرقة من قبل افراد العصابة الذي نفذوا جريمتهم بالدخول اليها من جهة الشاطئ كونها لا يوجد لها سور، مستخدمين أدوات حديدية في اتلاف قفل الباب" الشاطئي".

اقوال المجني عليها

وشهدت المجني عليها في تحقيقات النيابة بأنها بينما ما كانت متواجدة خارج الدولة، في باكستان تلفت اتصال من شقيقها الذي أخبرها بأن منزلها تعرض للسرقة وأن الشرطة تطلب منها الحضور لمباشرة إجراءات التحقيق، وعليه حضرت الى الدولة في اليوم نفسه، وتوجهت إلى فيلتها، واكتشفت سرقة خزنتين حديديتين وحقيبة عمل سوداء اللون.

وأضافت انه لدى تفقدها الفيلا بحضور الشرطة، لم تجد أي كسر أو إتلاف في الفيلا، حيث انها تقوم بقفل الباب دائماً ولا تعرف كيف دخل الجناة الذين سرقوا خزنتين، الأولى عائدة لوالدها، وكان فيها نصف مليون درهم، و 10 آلاف دولار امريكي و30 سبيكة ذهبية دائرية الشكل وأوراق شخصية لوالدها.

و"أما الخزنة الثانية" فهي عائدة لها شخصياً وبان فيها مجوهرات ثمينة لا تتذكر تفاصيلها، وأوراق كثيرة عائدة لها لا تعرف تفاصيلها وجواز وجوازات سفر وبطاقات بنكية، ودفتر شيكات، مشيرة الى ان المتهمين سرقوا أيضا حقيبة لوالدها كان فيها أوراق عمل ودفتر شيكات.

سرقة "الشقة المجاورة"

وبحسب التحقيقات، فان المتهمين توجهوا بالمنقولات التي سرقوها من الفيلا قيد الدعوى الى فيلا أخرى مجاورة تمكنوا من الدخول اليها بالأسلوب الاجرامي نفسه، حيث تمكنوا من فتح الخزنتين والاستلاء على ما في داخلهما، لكنهم تركوا بقية المستندات في الفيلا الأخيرة التي سرقوا منها أيضا 3 خزنات كبيرة.



اعترافات المتهمين

واعترف المتهمين لدى القاء القبض عليهم بالتهمة المسندة اليهم، وانهم حضروا إلى دبي من اجل سرقة المجوهرات والاشياء الثمينة والأموال من الفلل الخالية من السكان بعد اختيارها ومراقبتها، معترفين كذلك بانهم نفذوا سرقات في 3 فلل منذ مجيئهم الى الدولة الى حين ضبطهم، قبل تمكنهم من تهريب المنقولات التي سرقوها الى موطنهم بواسطة المتهم الرابع الذي حضر الى الدولة لنقل تلك المسروقات الى موطنهم.