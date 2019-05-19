3 مسؤولين يسرقون 3.2 مليونا من شركتهم

المصدر: دبي - رامي عايش

باشرت الهيئة القضائية في محكمة الجنايات في دبي أمس محاكمة 3 مسؤولين ومصم ديكور عرباً في شركة للأعمال المعدنية، عن تهمة سرقة 3 ملايين و178 ألف درهم عائدة للشركة التي يعملون فيها.

وقالت النيابة العامة في امر إحالة هذه الجريمة التي تم تقييدها في مركز الشرطة في شهر يناير 2016، ان مديريْ التطوير والتجارة ، ومهندس مشاريع، ومصمم ديكور في الشركة المجني عليها، تواطأوا فيما بينهم لتنفيذ الجريمة، و زوروا طلبات شراء محلية عائدة للشركة المجني عليها ، وذلك بأن أدرجوا فيها بيانات غير صحيحة تمثلت في نوع ومقاسات المواد المطلوبة للمشاريع الخاصة بها ( زجاج) ، وهي بيانات غير مطابقة ومتوافقة مع المقاسات والمواصفات الصحيحة المطلوبة لهذه المشاريع، بنية استعمالها كمحررات صحيحة ولتحقيق غرض غير مشروع وهو ارتكاب الجريمة.

وأضافت ان المتهمين زورا كذلك أذونات أوامر توريد عائدة للشركة، باعتمادها من خلال التوقيع عليها بما يفيد توريد المواد لمواقع العمل التابعة للشركة المجني عليها خلافاً للحقيقة، كما عرضوا بعضا من أوامر التوريد على أمناء المخزن العاملين لدى الأخيرة دون علمهم بعدم صحتها وحقيقتها، وحصولهم بعد ذلك بطريق الغش على إمضائهم، بنية استعمالها كمحررات صحيحة، لافتة الى انهم أرسلوا طلبات الشراء المحلي إلى شركة أخرى، وأرفقوها مع أوامر التوريد المزورة بسجلات الشركة المجني عليها المذكورة أعلاه مع علمهم بتزويرها.

واظهرت التحقيقات ان مدير حسابات الشركة المجني عليها هو من امسك بالخيط الأول للجريمة عندما اكتشف مخالفات مالية مرتكبة من قبل المديرين الثلاثة، من خلال السجلات ليصار الى فتح تحقيق في ذلك.