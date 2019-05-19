ضبط 18 متسولاً في حملة برأس الخيمة

المصدر: رأس الخيمة- البيان

قال العميد عبد الله علي منخس نائب مدير عام العمليات الشرطية بشرطة رأس الخيمة، إن فرق البحث والتحرّي بالقيادة العامة لشرطة رأس الخيمة، ضبطت 18 متسوّلاً، منذ بداية شهر رمضان حتى الآن، وذلك ضمن حملة «كافح التسول وساعد من يستحق»، التي تطلقها إدارة الإعلام والعلاقات العامة بشرطة رأس الخيمة سنوياً خلال الشهر الفضيل، بالتعاون مع إدارة التحريات والمباحث الجنائية، ومراكز الشرطة الشاملة، لتعزيز الوعي المجتمعي بمخاطر التسول على أفراد المجتمع، ونشر الثقافة الأمنية تطبيقاً لاستراتيجية وزارة الداخلية الرامية إلى الحفاظ على أمن واستقرار المجتمع.

وأكد أن حملة مكافحة التسوّل منذ إطلاقها، كثفت نشاط الدوريات الأمنية، وفرق البحث والتحرّي في الأسواق والمناطق السكنية، لمراقبة المتسولين وضبط كل من يمتهن التسوّل في مسعى منها للتصدي لهذه الفئة الخطيرة، التي تشكل مظهراً غير حضارياً.

وأوضح أن فرق البحث والتحرّي، تعمل على مراقبة المتسولين ليلاً ونهاراً، وخاصة أثناء ممارسة نشاطهم باستعطاف المارة في الطرق والأسواق، وأمام المساجد، وغيرها من المناطق الحيوية، التي يتواجد فيها الجمهور، للتأكد من مدى امتهانهم للتسوّل، وعليه يتم ضبطهم والتحقيق معهم، واتخاذ الإجراءات القانونية بشأنهم.

وناشد، أفراد الجمهور، بتوجيه هذا الدعم والصدقات من المال والمساعدات العينية إلى الجمعيات الخيرية المعنية والمفوّضة بسد حاجات المحتاجين وكفّهم عن السؤال والتسوّل، حفاظاً على حفظ مال الفقراء، ووصول الصدقات والزكاة إلى مستحقيها من الفقراء والأيتام والأرامل.