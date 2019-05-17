سقوط طائرة صغيرة في مهمة لمعايرة أجهزة الملاحة الأرضية بمطار دبي

المصدر: دبي - البيان

أعلن المكتب الإعلامي لحكومة دبي عن حادث سقوط طائرة مسح صغيرة الحجم على متنها 4 ركاب نجم عنها وفاة قائد الطائرة ومساعده، والفرق المختصة متواجدة في موقع الحادث.

وأكد المكتب في تغريدة نشرها على حسابه في «تويتر» أن الحادث يتضمن طائرة من نوع دايموند فورتي ثري تابعة لشركة هوني ويل، وكان على متنها 4 أشخاص، ويرجح سقوط الطائرة جراء خلل فني، مؤكداً في ذات الوقت أن عمليات مطار دبي الدولي تسير بشكل طبيعي بعد تسجيل تأخير بسيط في بعض الرحلات وتحويل رحلات أخرى لمطار آل مكتوم الدولي كإجراء احترازي بسبب حادث تعرضت له طائرة صغيرة.