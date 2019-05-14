محاكمة متّهمين في سرقة مركز صرافة

المصدر: دبي ـ البيان

أحالت النيابة العامة في دبي 5 متهمين إلى محكمة الجنايات، لقيامهم بالسرقة ليلاً بواسطة عدد من الأسلحة البيضاء وسلك كهربائي، حيث استولوا على أموال من مركز صرافة بعملات مختلفة تبلغ إجمالاً 183.070 درهماً إماراتياً.

وأوضح المستشار شعيب علي أهلي رئيس نيابة بنيابة بر دبي، الذي باشر التحقيق في الواقعة، بأن العصابة كانت ترتدي أقنعة خلال عملية السرقة التي اتفقوا وخططوا لها في وقت سابق، وأعدوا العدة لارتكاب جريمتهم من خلال شرائهم للأسلحة وأدوات التنكر لإخفاء الوجه.

فضلاً عن اعترافهم خلال تحقيقات النيابة بقيامهم بمعاينة المكان أكثر من مرة والاجتماع فيما بينهم بشقة في إمارة الشارقة قسموا من خلالها الأدوار.

حيث توجهوا في يوم الواقعة إلى المكان عن طريق سيارة قادها المتهم الرابع وانتظرهم فيها، في حين دخلوا إلى المحل مستخدمين ساطوراً وسكينين وسلكاً كهربائياً، مرتدين أقنعة تنكرية ونظارات، ما بث الرعب والخوف في نفوس المتواجدين، وتمكنوا بتلك الطريقة المرعبة من الاستيلاء على مبالغ بعملات متعددة كانت بدرج المحاسبة.