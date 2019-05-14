الحكم على آسيوي استولى على قروض بنكية الاثنين

المصدر: أبوظبي - موفق محمد

حدّدت محكمة استئناف أبوظبي، في جلستها المنعقدة أمس، الاثنين المقبل، موعداً للنطق بالحكم في قضية آسيوي (ضبط بعد هروبه إلى خارج الدولة)، اتهم بالاستيلاء على مبالغ مالية (قروض)، من أحد المصارف المحلية، عن طريق تزوير مستندات، بالتواطؤ مع 4 متهمين آخرين، تمت محاكمتهم في وقت سابق.

وكانت النيابة العامة قد أحالت المتهم إلى القضاء، بتهمة مساعدة المتهمين الأربعة السابق إدانتهم، في استخراج شهادة راتب باسم شخص مجهول، وتذييلها بتوقيعات وأختام مصادقة، منسوب صدورها إلى المؤسسة التي يعمل بها المتهم، وذلك بهدف تقديمها إلى المصرف (المجني عليه) للحصول على قروض مالية، الأمر الذي تسبب في خداع المصرف وموظفيه، وحملهم على الموافقة على طلب القرض، وإيداع قيمته بالحساب الوهمي.