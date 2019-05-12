«مدني دبي» يسيطر على حريق شب في 3 مركبات ومستودعات

المصدر: دبي - سعيد الوشاحي

سيطرت فرق الدفاع المدني في دبي على حريق شب اليوم في 3 مركبات بالقرب من أحد المستودعات، وذلك في المنطقة المجاورة لمحطة أبوبكر الصديق، وطالت النيران الناجمة عن احتراق المركبات 3 مستودعات اثنين منها ورش لتصليح السيارات وواحد لتخزين الأوراق والأصماغ والأخبار.

وتلقت غرفة عمليات الإدارة العامة للدفاع المدني في دبي في تمام الساعة 12.25 ظهراً بلاغاً من عمليات شرطة دبي يفيد بوجود حريق في 3 مركبات ومستودع بالقرب من محطة أبو بكر الصديق بناية محمد بحري. وعلى الفور تحركت فرق من مركز بور سعيد وساندتها فرق الحمرية والراشدية وتمت السيطرة على الحريق ومنع انتشاره للمستودعات المجاورة.

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