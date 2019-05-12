محاكمة مراهقيْن بتهمة الاعتداء على قاصر

المصدر: دبي-رامي عايش

كشفت النيابة العامة امام محكمة الجنايات في دبي اليوم عن تعرض قاصرة اسيوية عمرها 13 عاما، الى الاغتصاب من قبل طالبين خليجيين واحد عمره 17 عاما والأخر يكبره بعام، دون إعطاء مزيد من تفاصيل الواقعة وتداعياتها في أمر الإحالة الذي تضمن اعترافا واقرارا من المتهميْن بواقعة الاعتداء على المجني عليها، ولكن " برضاها".

ولم يكشف تقرير الطبيب الشرعي عن أي إصابة او أثر بارز يشي بتعرض المجني عليها لاعتداء واغتصاب، بالرغم من اظهاره وقوع "اتصال" حديث بينها وبين المتهمين، وهو ما قد يرجح فرضية ان تكون العلاقة "بالرضا"، وليس اغتصابا.

كما اظهر فحص ال D N A الخاص بالمجني عليها ، وقوع " اتصال" مع شخص ثالث مجهول، وغير مطابقة لعينية المتهميْن.