سجن زائر عربي حاول إدخال المخدرات بقِدري طعام

المصدر: دبي-رامي عايش

أصدرت الهيئة القضائية في محكمة الجنايات في دبي اليوم حكما بسجن زائر عربي في الثلاثينيات من عمره مدة سبع سنوات، وغرامة 50 الف درهم ، والابعاد عن الدولة بعد انقضاء مدة الحكم، لإدانته بإدخال 5822 كبسولة من مادة "البريجابلين" المخدرة عبر اخفائها داخل قِدري طبخ.

وشهدت مفتشة جمارك في التحقيقات النيابية بانه تم الاشتباه بكرتونة عائدة للزائر أثناء وصوله إلى مبنى المطار رقم واحد، ولدى تفتيشها، عثر في داخلها على قِدريْ طبخ، وبفتحهما تبين وجود ورق تغليف مصنوع من الألومنيوم، موضوع بطريقة محكمة ومقصودة.

وأضافت أنه بتفتيش ما بداخل ورق الألومنيوم تبين وجود أقراص يشتبه بها، مشيرة إلى أن الزائر أفاد لدى سؤاله عنها بأنها ليست له وإنما سيقوم بتسليمها إلى شخص مقيم في الدولة.