المؤبد لخليجي اغتصب سيدة أوربية في عجمان

المصدر: عجمان : اسامة احمد

قضت محكمة جنايات عجمان بالسجن المؤبد على متهم خليجي يبلغ من العمر 43 عاما وذلك لقيامه باغتصاب على سيدة أوربية، ثم تركها على قارعة الطريق بعد محاولتها الهروب منه.

وتفيد وقائع القضية بأن الشاكية أبلغت الشرطة، قائلة بأنها كانت في أحد الملاهي الليلة في فندق بمنطقة الجرف في عجمان وتعرف عيلها المتهم وعرض عيها صور كلاب يمتلكها وهي تحب الكلاب، ثم عرض عليها أن يهديها كلبا فقبلت بالأمر وذهبت معه إلى منزل قريب من الفندق ،كان يعج بأصوات الكلاب ، ثم دفعها إلى أحد الغرف واغتصبها مرتين بالقوة وبدون رضاها وحاولت الصراخ لكن دون جدوى.

وفي صباح اليوم الثاني أخدها بمركبته متوجها بها إلى بيت صديقتها في إحدى الشقق السكنية بعجمان، وقامت بتزويده برقم صديقتها بهدف معرفة رقم هاتفه.

وفي الطريق استغلت سير المركبة ببطء فهربت وجاء أحد الاشخاص ووجدها في حالة يرثي لها فأخبرته بما حدث لها فنقلها إلى بيت صديقتها، التي أبلغت الشرطة بالحادثة .

وحاول المتهم الإنكار في تحقيقات النيابة العامة حيث أفاد بأنه التقى المجني عليها وتم الاتفاق معها بالذهاب معه نظير مبلغ ألف درهم إلا أنه فوجئ بأنها رمت نفسها من المركبة.

فيما أثبت تقرير الطبيب الشرعي تعرض المجني عليها للاغتصاب بالقوة، مع وجود كدمات وضربات في مناطق مختلفة من جسمها ما يؤكد تعرضها للعنف واستخدام القوة .