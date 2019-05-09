علامات احمرار على رقبة طفلة تكشف اعتداء السائق عليها

المصدر: دبي-رامي عايبش

بالرغم من الحوادث المتكررة لاعتداءات ومضايقات السائقين المسؤولين عن توصيل أبناء مخدوميهم إلى المدرسة، إلا أن البعض ما زال غير آبه بها، ويتعامل مع هذه الشريحة بمزيد من الثقة المطلقة.

دون أن يدرك أن ابناءه قد يكونون الهدف المقبل لضعاف النفوس، غير المؤتمنين على فلذات اكبادنا، وهذا ما حصل بالفعل مع أسرة خليجية، اكتشفت واقعة تحرش واعتداء على براءة طفلتها نتيجة وجود علامات احمرار على رقبتها لدى عودتها من المدرسة.

وتشير التفاصيل في امر احالة القضية التي نظرتها الهيئة القضائية في محكمة الجنايات في دبي اليوم، إلى أن سائقا يتولى توصيل أبناء أسرة خليجية الى المدرسة، اعتدى على براءة طفلة عمرها 8 سنوات، مستغلا تفرده بها اثناء توصيلها الى المدرسة صباحا، ومنتهزا فرصة عجزها عن المقاومة ، وغياب من يدافع عنها. اعتداء السائق على الطفلة، كشفته الام لدى عودة ابنتها إلى البيت، حيث لاحظت علامات احمرار على رقبة المجني عليها ، وبالاستفسار عن مصدرها ، افادتها أن السائق تطاول عليها واساء الأدب اليها، في اماكن متفرقة من

جسدها, وعليه ابلغت زوجها الذي فتح بلاغا في الشرطة لضبط الفاعل .