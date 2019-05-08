احتراق سفينة بالشارقة تحوي 120 مركبة

المصدر: الشارقة -عصام الدين عوض

تمكنت فرق الدفاع المدني في الشارقة من السيطرة على حريق اندلع في سفينة خشبية دون وقوع اصابات بشرية في طاقم السفينة والبالغ عدده 13بحاراً، وذلك بحسب العقيد سامي النقبي مدير عام الدفاع المدني في الشارقة والذي أكد ان السفينة تحوي 120مركبة وعدد 300 إطار وديزل.

وقال مدير الدفاع المدني بالشارقة إنه ورد بلاغ إلى غرفة العمليات عند السادسة و44 دقيقة وعلى الفور تم تحريك سيارات وآليات الدفاع المدني من مركز سمنان والإدارة والمركز وتم السيطرة على الحريق دون انتقاله الى السفن واللنشات المتوقفة على الرصيف خلال 40 دقيقة.

وثمن النقبي سرعة تدخل عناصر الدفاع المدني في التعامل مع الحريق واطفائه دون وقوع خسائر في الأرواح. مبينا أنه تم تسليم الحادث إلى الجهات المختصة بعد تبريده.