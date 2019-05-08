خادمة تقتل مولود حملته سفاحا

المصدر: أبوظبي – موفق محمد

حددت محكمة جنايات أبو ظبي في جلستها المنعقدة اليوم، يوم 29 من مايو الجاري، موعداً للنطق في الحكم في قضية اتهام خادمة من جنسية أفريقية، بطعن مولودها الذي انجبته نتيجة حملها سفاحا بآلة حادة حتى الموت.

وفي التفاصيل، فقد حملت الخادمة بمولودها نتيجة اقامتها علاقة غير شرعية مع شخص مجهول الهوية، وعكفت خلال فترة حملها على التخطيط للتخلص من الجنين، وعند شعورها بآلام المخاض ذهبت إلى أحد المنازل الغير مأهولة، ووضعت طفلها وبعدها سددت له طعنات حتى مات، فيما تم الإمساك بها اثناء قيامها بالتخلص من الجثة.

وبتحويل المتهمة إلى اللجنة الطبية المتخصصة، لبيان مدى سلامة قواها العقلية، وتحديد مسؤوليتها عن ارتكاب الجريمة، أشار التقرير الطبي للجنة المكلفة، الى أن المتهمة لا تعاني من أمراض نفسية، وأنها مسؤولة عن أفعالها.

من جهته أوضح المحامي المنتدب من قبل المحكمة للدفاع عن المتهمة، أن المتهمة ارتكبت الجريمة وهي غير مدركة لما تقوم به حيث انتابتها حالة نفسية سيئة نتيجة لما كانت تشعر به من آلام، وخوفها من افتضاح أمر حملها.

وأسس دفاعه على غياب المسؤولية الجنائية للمتهمة وانعدام الإدراك لمرضها بمرض نفسي أفقدها القدرة على التحكم في الإدراك سابقا ومعاصراً للواقعة.

وطلب المحامي، استعمال الرأفة مع المتهمة لكونها كانت بمفردها أثناء الوضع، وتشعر بالخوف والغربة، بالإضافة إلى أن شدة آلام الولادة أصابتها بحالة خوف وهلع أدخلتها في حالة عدم إدراك لما تقوم به.

وقدم المحامي مذكرة بالدفاع انتهى فيها لطلب إحالتها إلى الطبيب الشرعي لبيان حالتها النفسية والعصبية وقت الواقعة، وليس تقييم حالتها في الوقت الراهن، وذلك لبيان أكان من الممكن أن ينتج عن آلام الولادة والشعور بالخوف ارتكاب مثل هذه الجريمة دون إدراك.