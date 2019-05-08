يستولي على 50 ألفاً بـ«الاحتيال»

المصدر: أبوظبي - موفق محمد

حددت محكمة استئناف أبوظبي، في جلستها المنعقدة أمس، يوم 14 من الشهر الجاري، موعداً للنطق بالحكم، في قضية اتهام شاب من جنسية آسيوية، بممارسة نشاط إجرامي للاحتيال والنصب على الأفراد، من خلال إرسال رسائل إلكترونية عبر تطبيق «واتس آب»، تفيد بفوزهم بجائزة مالية قدرها 200 ألف درهم.

وكانت النيابة العامة قد أحالت المتهم إلى القضاء، بعد ورود بلاغ إلى الجهات المعنية، يفيد بتعرض سيدة لواقعة نصب واحتيال، نتج عنها سرقة مبلغ 50 ألف درهم من حسابها المصرفي، وذلك بعد أن أرسل إليها المتهم رسالة إلكترونية، عبر«واتس آب»، يدعي فيها أنه يعمل موظفاً لدى أحد متاجر البيع المحلية الكبرى، وأن المتجر أجرى سحوبات على جوائز نقدية، أسفرت عن فوزها بجائزة كبيرة.

وطلب المتهم من السيدة تزويده بأرقام بطاقتها المصرفية، لمطابقتها بحسب ادعائه مع سجل البطاقة التي أجرت عمليات الشراء من المتجر، ليشرع المتهم في تحويل مبالغ من حساب المجني عليها إلى حسابات أخرى.