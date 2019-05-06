«مرور دبي» تدعو إلى ضبط النفس أثناء القيادة

المصدر: دبي- البيان

أكد العميد سيف مهير المزروعي، مدير الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي، سعي شرطة دبي الدائم لتوفير كل سبل الراحة لمستخدمي الطريق، خلال شهر رمضان المبارك من خلال تنظيم حركة السير، وفك الاختناقات المرورية، وتسهيل عملية حركة دخول وخروج المركبات من وإلى إمارة دبي، داعياً مستخدمي الطريق إلى الالتزام بقوانين وقواعد وآداب السير والمرور، ومنح الآخرين حقهم في استخدام الطريق بأمان، والتحلي بالصبر وضبط النفس أثناء القيادة في هذا الشهر الفضيل.

ولفت العميد سيف المزروعي إلى بدء استعدادات الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي لشهر رمضان من وضع الخطط المرورية اللازمة، للحد من الحوادث المرورية، وكذلك تكثيف التواجد الميداني للدوريات المرورية ورقباء السير على الشوارع الداخلية والخارجية في الإمارة، للحفاظ على أمن وسلامة مستخدميها خلال الشهر الفضيل.

وأضاف أن شرطة دبي ستقوم بتوزيع وجبات الإفطار يومياً على مستخدمي الطريق من سائقين وركاب ومشاة قبيل أذان المغرب تفادياً للمخاطر التي قد يتعرضون لها، بهدف الوصول إلى المنزل للإفطار، وسيتم اختيار المناطق والتقاطعات التي تشهد كثافة عدد مستخدمي الطريق، وسيتولى رجال المرور والجهات المشاركة بالإضافة إلى المتطوعين بعملية توزيع تلك الوجبات.