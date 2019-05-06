شرطة دبي تطلق حملة «كافح التسول»

المصدر: دبي- سعيد الوشاحي

أطلقت القيادة العامة لشرطة دبي حملة «كافح التسول» بالتعاون مع الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب، وبلدية دبي ودائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري، وهيئة تنمية المجتمع في دبي، وجمعية دار البر الخيرية، وجمعية بيت الخير، تحت شعار (لا تشجع على التسول.. كن نقطة تحول)، للحد من الظاهرة خلال شهر رمضان الكريم الذي يستغل فيه المتسولون حب الناس لعمل الخير.

الأسواق والمساجد

وقال العميد محمد عقيل أهلي نائب مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي إنه تم ضبط 243 متسولاً في رمضان الماضي من أصل 781 متسولاً تم ضبطهم العام الفائت، أغلبيتهم من زوار الدولة وبنسبة تتخطى 60%، مشيراً إلى أن أغلب المتسولين تم ضبطهم في المراكز التجارية والأسواق والمساجد.

تلاشي الظاهرة

من جانبه قال المقدم أحمد العديدي مدير إدارة مكافحة المتسللين في الشرطة إن ظاهرة التسول بدأت بالتلاشي وذلك بفضل الجهود التي تبذلها مختلف الجهات في الدولة وازدياد الوعي لدى المقيمين والسياح بعد التعاطف معهم، مشيراً إلى أن الجمعيات الخيرية والمؤسسات في الدولة تقوم بواجباتها في دعم المحتاجين . وفي سياق متصل أكد المقدم عبدالله عتيق من الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب أن معظم حالات التسول تعد فردية وغالبية المتسولين المضبوطين من القادمين إلى الدولة بتأشيرة زيارة رجال أعمال.