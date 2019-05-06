النيابة الاتحادية: علياء عبد النور توفيت بالسرطان

المصدر: أبوظبي - وام

نفى المتحدث الرسمي باسم النيابة العامة أحمد عبد الله الحمادي، رئيس النيابة، مـا يتم تداوله حالياً على حسابات مشبوهة ومغرضة ومناهضة للدولة من معلومات غير صحيحة، بشأن وفاة المحكوم عليها عليـاء عبد النـور التي توفيت، أول من أمس، في قسم الأورام بمستشفى توام.

وأوضح أن المحكوم عليها لها تاريخ مرضي مع «سـرطان الثدي»، وسـبق أن عولجـت منـه في 2008 على نفقـة الدولة. وكانت محكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافيـة قضت بإدانتها بتهم تتعلق بالعمل مع تنظيم القاعدة ومعاقبتها بالسجن ١٠ سنوات، وأثنـاء قضائها مدة السـجن عاودتها أعـراض المرض، فعرضتها إدارة السـجن على العيادات، فكانت ترفض العلاج.

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