موظف يختلس 100 بطاقة هوية ويبيعها

المصدر: دبي- رامي عايش

أحالت النيابة العامة إلى محكمة الجنايات في دبي اليوم، موظف متابعة آسيوياً بتهمة سرقة 100 بطاقة هوية من مجموعة بريد الإمارات فرع الكرامة، وبيعها لمتهم آخر، بالتواطؤ مع متهميْن اثنين من جنسيته اشتركا معه في تنفيذ الجريمة.

وجاء في تحقيقات النيابة ان المتهم الأول يعمل في البريد لكنه تابع لشركة توظيف، وتتمثل طبيعة عمله باستلام شحنات بطاقة الهوية الواردة من الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية، ومن ثم فرزها وحفظها في غرفة خاصة، ومن ثم توزيعها على أصحابها عند حضورهم إلى مقر البريد.

وشهد مدير في البريد، باختفاء بطاقات هوية عملاء لفرع الكرامة، وبمراجعة كاميرات المراقبة المثبتة داخل غرفة الفرز والحفظ، تبين دخول المتهم الرئيسي إلى الغرفة، واغلاق مصابيح الإنارة معتقداً ان كاميرات المراقبة لا تعمل في حال انقطاع الإنارة، ومن ثم اختلس بشكل عشوائي مجموعة من بطاقات الهوية واخفاها في ملابسه، قبل ان يغادر الغرفة.

وأضاف ان التحقيقات الداخلية بينت ان المتهم اختلس البطاقات 3 مرات بتواريخ مختلفة وبالأسلوب الإجرامي نفسه، وهو ما استدعى ابلاغ الشرطة التي القت القبض على الجاني لدى حضوره إلى فرع البريد لمباشرة مهام عمله .

واعترف المتهم لدى استجوابه بارتكاب الواقعة، وبيعها للمتهمين الثاني والثالث، بناءً على اتفاق مسبق بينهم، وبتحريض من المتهم الرابع وهو تنفيذي مبيعات "عرض عليه فكرة اختلاس البطاقات وبيعها مقابل 38 درهم لكل بطاقة".