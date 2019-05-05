عربية توثق بهاتفها خطف عامل ابن شقيقتها

المصدر: دبي-رامي عايش

وثقت زائرة عربية بهاتفها المتحرك واقعة خطفِ عامل آسيوي ابنَ شقيقتها البالغ من العمر 5 سنوات أثناء لعبه في حديقة تابعة لمجمع سكني في منطقة البرشاء، فيما دلت التحقيقات أن "الخاطف" برر فعلته غير المعقولة، بعد إلقاء القبض عليه، بأن الطفل سكب دلواً من الماء في الموقع الذي كان يعمل فيه.

وقالت النيابة العامة في لائحة الاتهام التي نظرتها الهيئة القضائية في محكمة الجنايات في دبي اليوم، ان المتهم البالغ من العمر 32 عاما هجم على الطفل وحمله بالقوة، مستغلا تواجده بعيدا عن أهله، ووضع وجهه على صدره لإسكاته، قبل أن ينطلق به إلى ممر ضيق بالقرب من موقع قيد الانشاء بعيدا عن المارة، إلا أن أثر جريمته خاب بعد ملاحظة خالة الطفل واقعة الخطف، وملاحقته برفقة حارس أمن، وضبطه وإنقاذ الضحية.

وبحسب شهادة خالة الطفل أمام النيابة العامة، فإن الطفل كان يلعب في الحديقة مساء يوم الواقعة في فبراير الماضي، وأنها كانت بعيدة عنه مسافة 100 متر، وفجأة شاهدت العامل وهو يخرج من بناية قيد الإنشاء متاخمة للحديقة، قبل أن يتوجه مسرعا إلى ابن أختها ويخطفه ويفر هاربا من المكان باتجاه ممر ضيق للاختفاء عن أعين المارة، مشيرة إلى أنها سارعت الى ملاحقته برفقة حارس امن الحديقة الذي شاهدها وهي تركض وتصرخ ، الأمر الذي دفع الخاطف الى انزال الطفل بعدما قلت المسافة بين الطرفين الى 7 امتار تقريبا، في حين تمكن الحارس من ضبطه واستدعاء الشرطة التي حضرت الى المكان وألقت القبض عليه وهو في حالة سكر ، مدعياً بعد استجوابه انه خطف المجني عليه لأنه سكب دلوا من الماء في مكان عمله كونه يعمل ".