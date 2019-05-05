جمارك دبي تُحبط تهريب 5.7 ملايين حبة كبتاغون

المصدر: دبي - البيان

تمكّن ضباط التفتيش الجمركي في دبي بيقظتهم العالية وحسهم الأمني المتقدم من إحباط محاولة جديدة لتهريب كمية كبيرة من حبوب الكبتاغون مخبأة في شحنة للمواد الغذائية قادمة من إحدى الدول العربية، حيث نجح مركز جمارك جبل علي وتيكوم في ضبط 5.715 ملايين حبة من حبوب الكبتاغون لتصل كمية حبوب الكبتاغون التي تم ضبطها في المركز خلال مدة لا تتجاوز الأربعة أشهر إلى 10.715 ملايين حبة، حيث كانت جهود جمارك دبي قد أثمرت قبل نهاية العام 2018 عن ضبط كمية كبيرة من المواد المخدرة في مركز جمارك جبل علي احتوت 5 ملايين حبة من حبوب الكبتاغون، وذلك بالتعاون والتنسيق المتقن بين إدارة مراكز جبل علي الجمركية وإدارة الاستخبارات الجمركية وبمساندة من إدارة الدعم الفني ضمن فريق عمل متكامل التقت فيه سواعد وعقول نخبة من الموظفين الأكفاء في جمارك دبي.

فصول

وقد تتابعت فصول ضبطية الكبتاغون الجديدة ابتداء من قيام فريق العمل المختص بمتابعة تحركات حاوية تجارية تحمل شحنة للمواد الغذائية تم رصدها من قبل فريق العمل منذ خروجها من محطة الحاويات وحتى وصولها إلى منصة التفتيش في مركز جمارك جبل علي وتيكوم، حيث قام ضباط التفتيش الجمركي في المركز وفريق المهام الميدانية لإدارة الاستخبارات بمعاينة الحاوية وأظهرت الصورة الملتقطة بواسطة جهاز المسح بالأشعة في النظام المتطور لفحص الحاويات الذي طورته جمارك دبي باستخدام أحدث التطبيقات الذكية لتقنية المعلومات والذكاء الاصطناعي وجود اختلاف في مستوى الكثافة بالمواد الموجودة في منتصف الحاوية، ما يرجح إمكانية احتوائها على مواد مخبأة تختلف كثافتها عن كثافة المادة المفصح عنها، وبعد فتح الحاوية وتفريغ البضائع منها بالكامل اشتبه ضباط التفتيش بمحتواها، حيث تم استدعاء وحدة الكلاب الجمركية للمشاركة في عمليات التفتيش، إذ تبين أن بعض الأكياس تحتوي على مادة العدس الأحمر الغذائية، وعند فحصها بواسطة أجهزة مسح الطرود بالأشعة تم العثور على الحبوب المخدرة في أكياس بلاستيكية صغيرة، وأظهر الفحص المبدئي لتلك الحبوب بواسطة المختبر الجمركي المتنقل أنها حبوب لمادة الكبتاغون، حيث تم تحويلها للجهات المختصة لمتابعة الإجراءات القانونية.

كفاءة

وقال أحمد محبوب مصبح مدير عام دائرة جمارك دبي: «نحرص على الارتقاء بكفاءة أداء مراكزنا الجمركية في حماية أمن وسلامة واقتصاد المجتمع للقيام بمهمتنا الحيوية في خط الدفاع الأول بمواجهة محاولات إدخال المواد المحظورة والمقيدة إلى دولة الإمارات، ونعمل على تطوير قدرات الدائرة باستمرار في مجال الاستخبارات الجمركية وإدارة المخاطر لرصد المواد المشتبه بها واستباق وصولها إلينا بالتخطيط المحْكم لعمليات ضبطها وإحباط دخولها إلى الدولة بجهود ضباط التفتيش الجمركي الأكفاء القادرين على اكتشاف المواد المهربة باستخدام أحدث طرق المعاينة والتفتيش المدعومة بأجهزة الفحص والمسح الذكية التي تم تطويرها في الدائرة عبر التحفيز المستمر لكافة الموظفين والمفتشين الجمركيين على لإبداع والابتكار.

تحديات

وأكد مصبح أن هذه الحادثة تبين مستوى التحدي الذي تواجهه إمارة دبي كونها أصبحت مركزاً عالمياً للتجارة ورابطاً مهماً بين الشرق والغرب مما يغري بمحاولة استغلال هذا الموقع لأغراض تجارية غير مشروعة، لكننا نؤكد أن موظفينا ومفتشينا على قدر هذا التحدي وهم مجهزون ومزودون بكل التقنيات والوسائل للتصدي له بأفضل السبل.

وأشار إلى قيام جمارك دبي باستخدام أحدث الأجهزة للكشف عن محاولات التهريب المختلفة، والكشف عن المخدرات بأنواعها المختلفة، وهو ما يؤكد من جديد على سلامة السياسة التي نتبعها في التحديث والتطوير المستمر ورهاننا على العنصر البشري في عملنا.

ذكاء اصطناعي

وأضاف: نتابع عن كثب تطور العمل في مراكزنا الجمركية عبر الزيارات الميدانية لمنصات خدمة العملاء وساحات التفتيش في المراكز الجمركية، ونعمل مع الموظفين وضباط التفتيش لتسريع وتيرة الانتقال بخدماتنا إلى مرحلة الذكاء الاصطناعي تنفيذاً لتوجيهات القيادة الحكيمة، لنرسخ دورنا الرائد إقليمياً ودولياً كنموذج تقتدي به الإدارات والدوائر الجمركية عبر العالم في الابتكار والتطوير الجمركي ونعزز إنجازاتنا القياسية في إسعاد المتعاملين، حيث تقدمنا إلى الصدارة عبر تحقيق نسبة 97.5% في سعادة العملاء على مؤشر السعادة للعام 2018 وحققنا في الربع الأول للعام 2019 نسبة 98% في سعادة العملاء.

تكامل

وقال يوسف الهاشمي مدير إدارة جبل علي الجمركية: نعمل على تحقيق أفضل مستوى من التكامل في الأداء عبر التعاون والتنسيق التام مع كافة الإدارات والمراكز الجمركية، وقد تحقق الإنجاز الجديد بضبطية الكبتاغون التي أنجزها مركز جمارك جبل علي وتيكوم بفضل التعاون والتنسيق بين المركز وإدارة الاستخبارات الجمركية والخبرة الكبيرة التي اكتسبها ضباط التفتيش الجمركي في معاينة البضائع والحاويات وتتبع المواد المشتبه بها وصولاً إلى ضبطها باستخدام أجهزة التفتيش المتطورة والكلاب الجمركية والمختبر الجمركي المتنقل.

وقال شعيب السويدي مدير إدارة الاستخبارات الجمركية: «حققت الدائرة إنجازاً مميزاً في ضبطية الكبتاجون الجديدة بفضل الخبرة الكبيرة التي أصبحت لدينا في إدارة الاستخبارات الجمركية على صعيد إدارة المخاطر من خلال نظام محرك المخاطر الذكي، الذي طورته جمارك دبي لرصد الشحنات القادمة وتصنيفها تبعاً لدرجة المخاطرة.