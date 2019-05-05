شرطتا أبوظبي ودبي تضبطان عصابتي «الاحتيال الهاتفي»

المصدر: أبوظبي - البيان

ضبطت شرطة أبوظبي بالتعاون مع شرطة دبي، عصابتين للاحتيال الهاتفي، تضم 22 نصّاباً من الجنسية الآسيوية، بينهم شخص تولّى إدارة العصابتين معاً.

وأكد العميد محمد سهيل الراشدي، مدير قطاع الأمن الجنائي، اهتمام شرطة أبوظبي بمكافحة الجريمة، والحد من العوامل والمؤشرات التي تؤدي إلى ظهورها، بتعزيز كفاءة عناصر الأمن لمواجهتها بالتنسيق مع الجهات المعنية، ووضع التدابير والخطط المناسبة للحيلولة دون وقوع الأشخاص ضحايا في براثنها، لافتاً إلى أهمية وقاية الجمهور من مسببات الجريمة، ورفع نسبة الشعور بالأمن المجتمعي وتعزيز الروابط والثقة بين الشرطة والمجتمع.

وأثنى العميد عمران أحمد المزروعي، مدير مديرية التحريات والتحقيقات الجنائية بقطاع الأمن الجنائي، على التنسيق والتعاون المشترك بين شرطتيّ أبوظبي ودبي في مواجهة ومكافحة الممارسات الإجرامية. وأوضح أن العصابتين، كانتا تقسّمان الأدوار الوظيفية على أفرادهما في شقتين سكنيتين، الأولى امتهنت عمليات الاحتيال الهاتفي على أفراد المجتمع، وتولت الثانية إدارة العمليات المالية والاستيلاء على مدّخرات الضحايا، مشيراً إلى أن الحفاظ على أمن الوطن ومقدراته، يستوجب الاستمرار في تطوير الأداء الأمني، وتعزيز جهود الرقابة بما ينعكس إيجابياً على مسيرة الأمن.