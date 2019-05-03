يقتل «بريئاً» ليدخل السجن هرباً من العودة إلى موطنه

المصدر: دبي - البيان

«ارتكبتُ جريمة القتل حتى أدخل السجن ولا أعود إلى موطني»، هكذا برّر عامل آسيوي، يبلغ من العمر 27 عاماً، جريمة قتل زميله في العمل خنقاً بمنديل دون وجود عداوة بينهما، إذ إنه كان يرغب يوم الواقعة في ارتكاب أي جريمة تُدخله السجن مدة طويلة حتى لا يعود إلى بلده، بذريعة أنه تلقى تهديدات من شقيقه الذي كان مصرّاً على عودته.

تفاصيل هذه الجريمة الغريبة كشفتها النيابة العامة أمام محكمة الجنايات في دبي أمس، وذكرت فيها أن المتهم نفّذ جريمته في وقت استراحة العمال في منزل تحت الإنشاء، حيث اختار عاملاً كبيراً في السن كان نائماً وحده في إحدى الغرف، وجثم فوقه وخنقه بقطعة قماش كانت ملفوفة حول عنقه، وظل ضاغطاً عليها ليضمن موته، وبالفعل فارق الضحية الحياة داخل سيارة الإسعاف التي تم استدعاؤها بإيعاز من العمال الذين كانوا في موقع الجريمة، وفوجئوا بالفعل الإجرامي الذي لم يسبقه أي سبب لوقوعه أو التنبؤ به.

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