نيابة جرائم تقنية المعلومات تحقق مع أحد مشاهير التواصل الاجتماعي

المصدر: البيان الإلكتروني

تحقق نيابة جرائم تقنية المعلومات مع أحد مشاهير التواصل الاجتماعي عقب ظهوره في مقطع فيديو متلفظاًً بعبارات وكلمات تخدش الحياء العام، وتتضمن محتوى يجرح المتلقي في المجتمع الإماراتي وتتنافى مع موروثه الأخلاقي.

وأمرت النيابة العامة الاتحادية بالتحقيق في الواقعة فتم استدعاءه من قبل مكتب التحقيقات الاتحادي، وباشرت معه نيابة جرائم تقنية المعلومات التحقيقات ووجهت إليه تهمة نشر مقاطع فيديو مصور على وسائل التواصل الاجتماعي تخدش الحياء العام وتمس الآداب العامة.

وأمر النائب العام بمنعه من استخدام حساباته لمدة سبعة أيام قابلة للتمديد.