3 سنوات حبساً لمزورَي تأشيرات ومحرّرات رسمية

المصدر: رأس الخيمة - أحمد أبوالفتوح

قضت محكمة الجنايات في رأس الخيمة برئاسة المستشار سامح شاكر بالسجن غيابياً بالحبس لمدة 3 سنوات والإبعاد عن البلاد على آسيوي متهم في قضية تزوير أذون دخول وتأشيرات خاصة بأسماء 6 أفراد من الجنسية الأفريقية نظير مبالغ مالية حصل عليها، حيث قام المتهم بالتلاعب في الحصول على تأشيرة إذن دخول لأراضي الدولة وإعادة البيانات المسجلة عليها وإصدار 6 تأشيرات لعمال من جنسيات أفريقية والحصول لحسابه على مبالغ مالية نظير كل تأشيرة، وإرسالهم لهم عبر البريد الإلكتروني ليكتشف المجني عليهم خلال رحلاتهم من مطار بلادهم بإيقافهم وتوجيه الاتهام لهم بتزوير التأشيرات.

كما قضت المحكمة بالحبس 3 سنوات والإبعاد بحق متهم آسيوي في قضية تزوير محررات إلكترونية خاصة بإحدى الجهات المحلية برأس الخيمة والعاملة بقطاع البيئة، بعد قيام المتهم بالتلاعب في المحررات الإلكترونية الصادرة من الدائرة وتغيير بياناتها للغير بغرض الحصول على مبالغ مالية لصالحه وتقديمها للجهات الأخرى على أنها مستندات أصلية، لإنجاز معاملتهم، حيث تم ضبط المستندات المزورة من قبل موظفي إحدى الدوائر خلال التدقيق بعد استلام تلك المستندات التي تثبت السلامة البيئية للمنشأة من المجني عليهم.