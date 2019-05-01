وفاة مواطن في حادث تصادم برأس الخيمة

المصدر: رأس الخيمة – البيان

توفي مواطن يبلغ من العمر 75 عاماً متأثراً بإصاباته البليغة إثر حادث تصادم قوي تعرض له، أمس، أثناء استقلاله لمركبته برفقه إبنته البالغة من العمر 14 عاماً والتي أصيبت بإصابات متفاوتة، فيما تعرض سائق المركبة الأخرى مواطن إلى إصابات متوسطة ويبلغ من العمر 20 عاماً، وذلك في إحدى الطرق بإمارة رأس الخيمة.

وأعرب العقيد أحمد الصم النقبي مدير إدارة المرور والدوريات بالإدارة العامة العمليات المركزية في القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة، عن بالغ تعازيه الحارة لأسرة المتوفى الذي توفي مباشرة بعد وقوع الحادث نتيجة تعرضه لإصابات غائرة لقوة الحادث، أثناء توجهه مع ابنته لإيصالها إلى مدرستها.

وأكد النقبي، ضرورة الالتزام التام بتعليمات المرور وإتباع التوجيهات الصادرة من الجهات المختصة والقيادة بحرص وتأنٍ في الطريق عبر القيادة الآمنة خاصة بالأماكن التي تشهد إزدحاماً أمام بعض المدارس المطلة على الطرق الرئيسية، واستخدام حزام الأمان وأخذ الحيطة والحذر وتوقع أخطاء الآخرين حرصاً على سلامتهم وتفادياً لوقوع مثل تلك الحوادث المؤلمة التي يذهب ضحيتها العديد من الأرواح، لافتاً إلى أن المخالفة السابق ذكرها أعلاه يعاقب عليها قانون السير والمرور الاتحادي لما تمثله من خطر كبير على حياة السائق والآخرين من مستخدمي الطريق.

وأشار إلى أن فريق العمل الذي انتقل إلى موقع الحادث برئاسته يرافقه الرائد سالم محمد بورقيبة رئيس قسم المرور والدوريات، النقيب حمد علي الشحي مدير فرع التحقيق وتخطيط الحوادث مع عدداً من الضباط المعنيين، الذين قاموا على اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة والتعامل السريع وبدقة عالية تنم عن حجم حرصهم البالغ في تأدية مهامهم على أكمل وجه ودليلاً عن عمق كفاءتهم وجدارتهم خاصة وأن الحادث كان بالغ الخطورة مخلفاً إصابات بليغة.

وتفصيلاً، أوضح الرائد سالم بورقيبة، بأنه ورد بلاغاً لغرفة العمليات بالقيادة العامة عند تمام الساعة السابعة و40 دقيقة من صباح أمس، يفيد بوقوع حادث مروري قوي في إحدى الطرق بالإمارة، وعلى الفور تحركت دوريات الشرطة وسيارات الإسعاف والإنقاذ والجهات المعنية إلى الموقع، حيث تبين وقوع الحادث بين مركبتين بشكل قوي مما أسفر عن وقوع وفاة مواطن وإصابته إبنته، وإصابة مواطن آخر كان يقود مركبته بمفرده، وتم نقل الجثة إلى المستشفى تمهيداً لتسليمها لذويها لإتمام مراسم الدفن حسب الأصول المتبعة، كما تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وتم تحويل ملف الحادث إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.

وأشار الرائد سالم بورقيبة بأن القسم يقوم بتكثيف الرقابة على الطرق الداخلية والخارجية وبالقرب من المدارس تحديداً لمنع الازدحام المروري بما يؤدي إلى توفير انسيابية الحركة المرورية خلال الذروة وذلك ضمن خطة مرورية يتم بموجبها نشر الدوريات في الأماكن الرئيسية، وأهاب بالسائقين الالتزام بتعليمات عناصر المرور المنتشرين على الطرق لتوفير سلامتهم ودعاهم إلى عدم تجاوز السرعات القانونية، ناقلاً تعازيه الحارة إلى ذوي المتوفى، سائلاً المولى عز وجل أن يلهمهم الصبر والسلوان.