6 أشهر حبساً لخليجي اعتدى على شرطي بزجاجة

المصدر: دبي-رامي عايش

عاقبت الهيئة القضائية في محكمة الجنايات في دبي، أمس، زائراً خليجياً في العشرينيات من عمره، بالحبس 6 أشهر والإبعاد عن الدولة، لإدانته بالاعتداء على شرطيين وسبهما، أثناء تأديتهما وظيفتهما، وضرب أحدهما بزجاجة خمر.

وشهد المجني عليه، بحضور امرأة أجنبية إليه في منطقة تيكوم، وأخبرته بوجود شخص يركض ومعه زجاجة خمر، وبالتوجه إلى مكان وجوده، شاهد المتهم قادماً باتجاهه، ويتضح أنه كان في فندق قريب، كما شاهد أيضاً رجل الأمن وشخصاً آخر، تبين أنه والد «المتهم» يركضان خلفه، ولما سارع إلى ضبطه، حاول «المتهم» الاعتداء عليه بزجاجة الخمر على رأسه، فصدها بيده، وتمكن من الإمساك به.

وأضاف الشاهد أنه بعد السيطرة على الشاب الخليجي وإلقاء القبض عليه، وتسليمه إلى زميله، بعد وضع القيد في يديه، اعتدى المذكور على الأخير برأسه، وأصابه تحت عينيه، ومن ثم تمكنا من إدخاله إلى الدورية.

وأظهرت التحقيقات في هذه القضية، أن «المدان» كان متعاطياً المشروبات الكحولية.