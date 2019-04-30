حبس شاب خليجي اعتدى على شرطي بزجاجة خمر

المصدر: دبي-رامي عايش

عاقبت الهيئة القضائية في محكمة الجنايات في دبي أمس زائراً خليجياً في العشرينيات من عمره بالحبس 6 شهور والابعاد عن الدولة لإدانته بالاعتداء على شرطيين وسبهما، أثناء تأديتهما وظيفتهما، وضرب أحدهما بزجاجة خمر.

وشهد مجني عليه بأنه بحضور امرأة اجنبية جاءت اليه في منطقة تيكوم، وأاخبرته بوجود شخص يركض ومعه زجاجة خمر، وبالتوجه إلى مكان تواجده، شاهد المتهم قادماً باتجاهه، ويتضح انه كان في فندق قريب، كما شاهد أيضا رجل الامن وشخصا اخر تبين انه والد "المتهم" يركضان خلفه، ولما سارع الى ضبطه، حاول "المتهم" الاعتداء عليه بزجاجة الخمر على رأسه، فصدها بيده، وتمكن من الإمساك به.

وأضاف الشاهد انه بعد السيطرة على الشاب الخليجي والقاء القبض عليه، وتسليمه الى زميله بعد وضع القيد في يديه، اعتدى المذكور على الأخير برأسه، واصابه تحت عينيه، ومن ثم تمكنا من إدخاله الى الدورية.

وأظهرت التحقيقات في هذه القضية ان" المدان" كان متعاطيا المشروبات الكحولية