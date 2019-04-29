عامان سجناً لعربي أدين بحيازة مواد مخدّرة بقصد التعاطي

المصدر: أبوظبي - موفق محمد

قضت محكمة أبوظبي الابتدائية الاتحادية، بمعاقبة متهم (ف) من جنسية عربية، بالسجن لمدة عامين مع الأمر بإبعاده خارج الدولة، بعد أن عدل وصف الجريمة التي ارتكبها من حيازة المواد المخدرة بقصد «الاتجار» إلى حيازتها بقصد التعاطي.

وتعود تفاصيل القضية إلى ورود معلومات لدى شرطة مكافحة المخدرات تفيد بوجود متهم يدعى (م) يحوز على كمية من المؤثرات العقلية ويقوم بتعاطيها، وعليه تم ضبطه بعد اتباع الإجراءات القانونية. وبسؤال المتهم (م) من قبل رجال الشرطة، أفاد بأنه اشترى مؤثر «الكريستال» من شخص يدعى (ف) وزودهم برقم هاتفه وبالتنسيق بينه وأفراد شرطة أبوظبي تم ضبط المتهم (ف) وبتفتيشه عثر على علبة تحتوي على مادة «الميثامفيتامين».