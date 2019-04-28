احتراق مركبة في حادث تصادم بأبوظبي

المصدر: أبوظبي. البيان

احترقت مركبة بالكامل في حادث تصادم ثلاث مركبات في أبوظبي بسبب عدم ترك مسافة كافية والانشغال بغير الطريق.

وأرجع المقدم جابر سعيدان المنصوري، رئيس قسم تحقيق الحوادث الجسيمة بإدارة مرور أبوظبي أسباب الحادث بعد المعاينة إلى عدم ترك مسافة أمان كافية بين المركبات، والانشغال بغير الطريق.

ودعا قائدي المركبات إلى الالتزام بالقيادة الآمنة والانتباه، والالتزام بقوانين وقواعد السير لتجنب وقوع الحوادث المرورية؛ حفاظاً على سلامة مستخدمي الطرق.

وكان مركز القيادة والتحكم في إدارة العمليات بقطاع العمليات المركزية بشرطة أبوظبي تلقى بلاغاً اليوم (الاحد) بشأن الحادث ،وعلى الفور تحركت فرق الدفاع المـــدني من مناطق الاختصاص ، وسيارات الإسعاف، ودوريات الشرطة المختصة إلى الموقع وتعاملت معهما على وجه السرعة.