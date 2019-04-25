تدهور مركبة محملة بأسطوانات الغاز في أبوظبي

المصدر: أبوظبي ــ البيان

تدهورت مركبة محملة بأسطوانات الغاز على شارع الخليج العربي في أبوظبي، بسبب تجاوز الإشارة الضوئية الحمراء.

وحذرت شرطة أبوظبي من تجاوز الإشارة الحمراء، لما تشكله من خطورة قد تؤدي إلى حوادث جسيمة، داعية إلى الالتزام والتقيد بقانون السير والمرور، تفادياً لوقوع الحوادث، حفاظاً على سلامة قائدي المركبات ومستخدمي الطريق.

وتعامل الدفاع المدني مع الحادث بالتأكد من عدم تسرب الغاز من الاسطوانات بإحكام إغلاقها، تفادياً لحدوث أي انفجار ونقلها من المركبة حرصاً على سلامة الجميع.

وقال النقيب فيصل راشد الظنحاني، مدير فرع تحقيق الحوادث الجسيمة بإدارة مرور أبوظبي، تبين بعد المعاينة أن سبب الحادث، يعود الى تجاوز الإشارة الضوئية الحمراء.

وأشار إلى أن مركز القيادة والتحكم بإدارة العمليات بقطاع العمليات المركزية في شرطة أبوظبي كان تلقى بلاغاً، يفيد بوقوع الحادث اليوم (الخميس)، وعلى الفور تحركت فرق الدفاع المدني والإسعاف والمرور والدوريات المختصة بشرطة أبوظبي إلى موقع الحادث.

ويشار إلى أن قانون السير الاتحادي المعدل 178 لعام 2017 يفرض غرامة ألف درهم و12 نقطة مرورية وحجز المركبة 30 يوماً في حال تجاوز الإشارة الضوئية الحمراء من قبل المركبات الخفيفة، وغرامة 3 آلاف درهم ووقف الرخصة لمدة سنة للمركبات الثقيلة.